L’Aquila, Pubblicata determina per lavori sostituzione copertura palestra scuola media Paganica

Il settore Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila comunica che stata pubblicata la determina, immediatamente esecutiva, per l’affidamento dei lavori di sostituzione del telo di copertura della tensostruttura che ospita la palestra della scuola media “Celestino V” di Paganica, danneggiata nei giorni scorsi a causa del maltempo – riporta testualmente l’articolo online. I lavori, per un importo di 5.500 euro, verranno realizzati non appena saranno consegnati i materiali necessari per il ripristino del manufatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel frattempo gli operai e il personale dell’ente hanno provveduto a rivestire la pavimentazione con appositi teloni protettivi, realizzare delle aperture per agevolare il deflusso delle acque piovane e rimuovere tutti gli elementi interni alla palestra che potrebbero essere danneggiati in caso di intemperie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

