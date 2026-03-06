L’Aquila: Pubblicato l’Avviso per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale all’interno della struttura dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani – Annualità 2026/2027. Domande entro il 7 aprile 2026 alle ore 10.00

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Istituzione Centro Servizi per Anziani (C.S.A.) del Comune dell’Aquila rende noto che ? stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale, attivato all’interno della struttura dell’Istituzione in via Capo Croce n. 1. Le domande potranno essere presentate dal 5 marzo al 7 aprile 2026, entro e non oltre le ore 10.00. L’iniziativa prevede l’accoglienza di 12 utenti anziani ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune dell’Aquila, affetti da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza lieve o moderata, con valutazione clinica inferiore a 3 secondo la scala Clinical Dementia Rating (CDR). Sono pertanto escluse le persone con forme di demenza grave o in fase avanzata – si apprende dal portale web ufficiale. Il Centro Diurno Alzheimer si inserisce nella rete territoriale dei servizi alla persona e nelle politiche di integrazione sociosanitaria e di sostegno alla non autosufficienza promosse dall'Amministrazione comunale. L'obiettivo ? quello di potenziare i servizi dedicati alle persone affette da patologie neurodegenerative, contribuendo a mantenere il pi? a lungo possibile le capacit? cognitive residue degli utenti, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita e alleggerendo il carico assistenziale delle famiglie. Tra le principali finalit? del servizio vi sono il contrasto alla perdita progressiva dell'autonomia psicofisica, il miglioramento del benessere psicologico degli utenti, la prevenzione dell'isolamento sociale e il rafforzamento della rete di sostegno familiare. Il Centro offrir? inoltre momenti di formazione e confronto per i familiari e i caregiver, favorendo la condivisione delle esperienze e il supporto nella gestione quotidiana della malattia. Il servizio sar? attivo dal luned? al venerd?, con orario di apertura dalle 8.30 alle 17.30, e sar? organizzato in modo flessibile per rispondere ai bisogni individuali degli utenti. La frequenza potr? essere full time oppure part time, con modalit? concordate attraverso la definizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), elaborato dall'assistente sociale dell'Istituzione C.S.A. in collaborazione con il gestore del servizio. All'interno del Centro saranno proposte attivit? terapeutiche e di stimolazione cognitiva basate principalmente su interventi non farmacologici, tra cui attivit? manipolative, motorie, artistiche, musicoterapia, arteterapia e attivit? di socializzazione, finalizzate a rallentare il decadimento funzionale e migliorare la qualit? della vita degli utenti. Il servizio sar? garantito da un'?quipe multidisciplinare composta da operatori sociosanitari, infermieri, geriatra, psicologo, fisioterapista, terapista occupazionale, animatori ed eventuali altri specialisti, con il supporto anche di volontari. La domanda di partecipazione dovr? essere presentata entro le ore 10.00 del 7 aprile 2026 attraverso una delle seguenti modalit?:• consegna a mano presso il protocollo dell'Istituzione C.S.A., via Capo Croce 1 – L'Aquila;• invio tramite PEC all'indirizzo pec@pec.istituzionecsa.it;• invio tramite raccomandata A/R all'Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell'Aquila. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti previsti dall'Avviso, tra cui: documento di identit? del richiedente, certificazione rilasciata dai Centri per disturbi cognitivi e demenze (C.D.C.D.) con relativa valutazione CDR, eventuale verbale di invalidit? civile e attestazione ISEE in corso di validit?.DD 68_2026 Avviso PubblicoLe domande ammissibili saranno oggetto di valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Istituzione C.S.A., in collaborazione con il gestore del Centro, al termine della quale verr? predisposta una graduatoria di ammissione sulla base di criteri che tengono conto del grado di compromissione cognitiva, della situazione economica del nucleo familiare e della presenza di caregiver.Il servizio prevede una quota mensile di partecipazione a carico dell'utente, differenziata in base alla modalit? di frequenza:• 600 euro mensili per la frequenza full time (8.30–17.30, pranzo incluso);• 500 euro mensili per alcune modalit? part time con pranzo;• 400 euro mensili per le modalit? part time senza pranzo. L'Avviso pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale dell'Istituzione Centro Servizi per Anziani al seguente link: https://agendadigitale.comune.laquila.it/SIGEDAQ/impostazioni/amministrazione_trasparente.nsf/amministrazione_trasparente.xsp?action=openDocument&documentId=DD019CB8C2106328C1258DB100468F6F

