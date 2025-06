L’Aquila, Pulizia Rotatorie: Taranta replica al Pd, “Quelle di competenza comunale sono curate e impeccabili”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“In relazione alla polemica, del tutto strumentale e ingiustificata, da parte di alcuni esponenti del Partito democratico in relazione allo stato di manutenzione e la pulizia dalle erbacce delle rotatorie presenti in citt? ? opportuno fare alcune precisazioni – precisa la nota online. Quelle di competenze del Comune dell’Aquila, sui cui quotidianamente operano e intervengono, gli operai e gli addetti del settore Ambiente del Comune dell’Aquila sono impeccabili e, soprattutto, sicure per l’incolumit? e la visibilit? degli automobilisti e dei mezzi a due ruote – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? uno sforzo significativo, considerata l’estensione del territorio comunale, che viene declinato anche sulle aree verdi, in quelle del progetto Case e nei parchi pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Ci? che nel Pd, distrattamente, omettono di specificare ? quale sia la competenza delle rotatorie su cui ? stato denunciato lo stato di abbandono ed erbacce non sfalciate – Se non lo fanno loro lo facciamo noi: quelle strutture sono di altri Enti, cui ? demandata la cura, la pulizia e la manutenzione e su cui, ovviamente, i nostri operai non possono intervenire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Circostanze e situazioni che sono ben note al Pd a cui non si chiede, per carit?, di tagliare l’erba: per quello ci sono i nostri ottimi operatori – precisa il comunicato. Almeno, per?, si informino prima di sollevare polveroni polemici senza essere pienamente informati”.Fabrizio Taranta, Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila

