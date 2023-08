L’Aquila, Raduno Alpini e Jazz: le modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Da quest’oggi, gioved? 31 agosto a sabato 3 settembre, la nostra citt? sar? teatro di due importanti eventi: il 6? Raduno ‘Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila’ e la manifestazione ‘Il Jazz italiano per le terre del sisma 2023’. Nel fornire un quadro generale delle modifiche alla circolazione necessarie per consentire lo svolgimento dei numerosi eventi in programma, si invitano gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica provvisoria apposta in questi giorni nelle aree interessate, al fine di ridurre per al minimo i possibili disagi che si dovessero verificarsi”. Lo dichiara l’assessore con delega alla Viabilit? e alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella – viene evidenziato sul sito web.

Provvedimenti generali

“Piazza Battaglione Alpini sar? in gran parte interdetta al transito e alla sosta da venerd? 1 settembre a domenica 3 settembre, con contestuale soppressione temporanea degli stalli di sosta liberi, riservati ai residenti, ai disabili e ai ‘permessi rosa’. – spiega l’assessore – Gli stalli per disabili soppressi per consentire le varie manifestazioni saranno sostituiti da un’ampia area riservata in vigore dalle ore 8:00 del 2 settembre alle ore 8:00 del 4 settembre, sita in via Maiella lungo il lato destro nel tratto antistante il parco giochi”.

Modifiche alla viabilit? per il Raduno Alpini

“Nei giorni di raduno sono in programma tre sfilate che attraverseranno il centro cittadino, pertanto:

a) gioved? 31 agosto, per la sfilata dalla Fontana Luminosa alla Villa Comunale, nella fascia oraria 15/17 temporanea interruzione della circolazione in piazza Battaglione Alpini, piazza Duomo e corso Federico II; b) venerd? 1 settembre, per la sfilata in programma dalla Fontana Luminosa a Collemaggio, nella fascia oraria 9/12 temporanea interruzione della circolazione in piazza Battaglione Alpini, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio; c) sabato 2 settembre, per la grande sfilata in programma da viale Gran Sasso a Collemaggio, dalle ore 7 alle ore 12, interruzione della circolazione in viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, piazza Duomo, corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio”.

“La sfilata di sabato mattina, dato l’alto numero di partecipanti, richieder? la chiusura sempre dalle 7 alle 12 anche delle strade che confluiscono sul percorso:

Modifiche alla viabilit? per la manifestazione Jazz

“Via Sallustio – prosegue l’assessore – sar? chiusa al transito in direzione centro, dalle 16:00 alle 24:00 di sabato 2 settembre e dalle 15:00 alle 20:00 di domenica 3 settembre, con eccezione per i residenti muniti di Citypass diretti agli stalli di sosta riservati presenti nella parte alta e in piazza Palazzo – recita il testo pubblicato online. Nei suddetti orari il flusso veicolare proveniente da via XX Settembre e diretto verso il centro sar? deviato verso via Buccio di Ranallo all’altezza di piazza Fontesecco”.

“Piazza Chiarino sar? chiusa al transito dalle 15 alle 24 di sabato 2 settembre, con divieto di sosta a partire da venerd? 1 settembre – Piazza San Vito (99 Cannelle) e l’ultimo tratto di via Borgo Rivera saranno interdetti alle auto dalle 15 alle 17 di sabato 2 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Piazzale Paoli sar? interdetto al transito e alla sosta nella mattina di domenica 3 settembre – si apprende dalla nota stampa. L’area compresa tra corso Principe Umberto e piazza San Bernardino sar? chiusa al traffico dalle ore 17:00 alle ore 2:00 del giorno successivo nei giorni 31 agosto, 1 e 2 settembre; contestualmente saranno in vigore il divieto di transito in via Santa Giusta e via delle Grazie (con eccezione per i residenti), e l’inversione del senso di marcia di via Fortebraccio con direzione via Strinella – si legge sul sito web ufficiale. Largo Pischedda (la piazza sita tra i portici di San Bernardino e la ex scuola De Amicis) sar? interdetta alla circolazione dalle ore 15:00 di mercoled? 30 agosto alle ore 15:00 di domenica 3 settembre, con contestuale soppressione temporanea degli stalli di sosta liberi, riservati ai residenti e ai disabili” conclude l’assessore Cucchiarella –

