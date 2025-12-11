- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
Cronaca

L’Aquila, Rapina al terminal Collemaggio: condannata baby gang

L’AQUILA. Arriva la prima sentenza per la rapina a mano armata messa a segno al terminal bus di Collemaggio: il tribunale dell’Aquila ha condannato in primo grado due giovani di 19 anni, entrambi di origine straniera, a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno. Sono ritenuti componenti di una baby gang responsabile dell’aggressione a un ragazzo avvenuta nel 2024 nell’area del terminal.

Secondo la ricostruzione riportata negli atti, i due imputati avrebbero avvicinato la vittima e, dopo aver estratto una pistola, gli avrebbero puntato l’arma alla testa intimandogli di consegnare il telefono cellulare. Il giovane, spaventato dalle minacce, avrebbe obbedito, mentre gli aggressori gli avrebbero intimato di non rivolgersi alle forze dell’ordine, lasciando intendere ulteriori ritorsioni in caso di denuncia.

Nonostante le intimidazioni, il ragazzo si è comunque presentato in questura per raccontare quanto accaduto. La segnalazione ha permesso agli investigatori di avviare gli accertamenti, visionare le immagini delle telecamere presenti in zona e ricostruire i movimenti del gruppo, fino all’identificazione dei presunti responsabili.

Dalle indagini è emerso che la rapina sarebbe stata compiuta da più persone: oltre ai due diciannovenni ora condannati, è stato individuato un minorenne, giudicato separatamente, mentre un altro componente del gruppo risulta tuttora irreperibile. Per quest’ultimo la posizione resta aperta, con ulteriori sviluppi legati alle ricerche in corso.

La sentenza di primo grado riconosce la responsabilità dei due imputati per rapina aggravata dall’uso di un’arma. Il collegio giudicante ha inoltre disposto, al termine dell’espiazione della pena detentiva, il rimpatrio dei due giovani nel loro Paese di origine, salvo diverso esito di eventuali gradi di giudizio successivi.

Come previsto dall’ordinamento, la decisione non è definitiva e potrà essere impugnata in appello dalle difese. Resta intanto acceso il riflettore sulla sicurezza nell’area del terminal di Collemaggio, già al centro di segnalazioni e controlli per episodi di microcriminalità e aggressioni ai danni soprattutto di giovanissimi.

