L’Aquila, Recupero e riuso ex Sercom, ammissibili in via definitiva progetto comunale e finanziamento 10 mln di euro

stato definitivamente ammesso a finanziamento statale per 10 milioni di euro circa il progetto per la ristrutturazione dell’edificio dismesso dell’ex Sercom, nella frazione di Pagliare di Sassa (L’Aquila), dove prevista anche la riqualificazione delle aree pubbliche circostanti e la realizzazione di un polo socio-culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel prendere atto dell’inserimento di questo progetto nel quadro di quelli beneficiari di sostegni economici di Stato per la riqualificazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, la giunta comunale dell’Aquila ha approvato lo schema di atto d’obbligo per l’accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell’Interno – aggiunge testualmente l’articolo online.

