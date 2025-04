L’Aquila, Referendum 8 e 9 giugno: le indicazioni per gli elettori fuori sede domiciliati al Comune dell’Aquila. Domande entro il 4 maggio

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione delle consultazioni referendarie dei prossimi 8 e 9 giugno l’Ufficio elettorale del Comune dell’Aquila ricorda che sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.A tal fine, gli interessati, temporaneamente domiciliati presso il Comune dell’Aquila, devono presentare al Comune medesimo apposita domanda (consultabile e scaricabile al seguente nell’avviso consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_559733_0_3.html), con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonch?, un recapito di posta elettronica – si legge sul sito web ufficiale. Nella domanda ? anche manifestata l’eventuale disponibilit? a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali dedicate al voto fuori sede – Alla domanda occorre allegare: copia di un documento di riconoscimento in corso di validit?; copia della tessera elettorale personale; copia della certificazione o di altra documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza – si legge sul sito web ufficiale. La condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche pu? essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.La domanda, compilata e completa degli allegati, potr? essere presentata entro il 4 maggio 2025: personalmente, o tramite persona delegata, all’Ufficio Protocollo – sede via Roma 207/A – L’Aquila; tramite posta elettronica ordinaria e/o certificata all’indirizzo elettorale – si apprende dalla nota stampa. fuorisede@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. postecert.it.

