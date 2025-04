L’Aquila, Referendum 8 e 9 giugno: Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. Domande entro il 5 maggio

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’ufficio elettorale del Comune dell’Aquila rende noto che in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e del 9 giugno prossimi sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:Come fare per esercitare il voto a domicilio:L’elettore interessato dovr? far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali ? iscritto, redatta sul modello allegato, espressa dichiarazione attestante la propria volont? di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, nel periodo compreso fra il 40? ed il 20? giorno antecedente la data della votazione, ossia fra marted? 15 aprile e luned? 5 maggio 2025La domanda potr? essere presentata utilizzando una delle seguenti modalit? – D.P.R. 445/2000 – art. 38-:L’avviso e la modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_560142_0_3.html

