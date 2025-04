L’Aquila, REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI’ 9 GIUGNO 2025. PUBBLICATO AVVISO PER DISPONIBILITA’  A SOSTITUZIONE SCRUTATORI

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:E’ pubblicato sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it, l’avviso finalizzato a invitare gli elettori, anche non iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a manifestare la propria volont? a subentrare nell’esercizio delle funzioni di componente di seggio, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali – precisa il comunicato. La relativa domanda dovr? essere presentata entro il 23 maggio 2025.Di seguito il link all’Avviso e alla relativa modulistica – https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_560662_0_3.html

