L’Aquila, Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Aperture straordinarie sedi Delegazioni di Paganica e Sassa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni per i referendum abrogativi di domenica 8 e luned? 9 giugno, resteranno aperte al pubblico in orario straordinario, oltre agli uffici della sede centrale di Via Roma 207/A, oggetto di distinto avviso, anche le sedi comunali distaccate di Paganica e Sassa, secondo i seguenti giorni e orari:Le Delegazioni assicureranno il rilascio della CIE agli utenti con documento scaduto o smarrito e l’attestato sostitutivo del diritto di voto – riporta testualmente l’articolo online. Si specifica, a tal proposito, che le tessere elettorali verranno rilasciate esclusivamente presso la sede centrale di Via Roma nei giorni e negli orari gi? in precedenza indicati.

