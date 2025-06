L’Aquila, Referendum abrogativi ex art. 75 Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Aperture straordinarie uffici sede di Via Roma n. 207/A

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni per i referendum abrogativi di domenica 8 e luned? 9 giugno, gli uffici della sede centrale di Via Roma resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:Negli orari sopra indicati gli uffici assicureranno il rilascio della tessera elettorale e della carta di identit? elettronica agli utenti con documento identificativo scaduto o smarrito – recita il testo pubblicato online.

