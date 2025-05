L’Aquila, Referendum: Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dei prossimi 8 e 9 giugno il Ministero dell’Interno -Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con la circolare n. 42/2025, ha comunicato che gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o societ? che gestiscono i relativi servizi di trasporto – aggiunge testualmente l’articolo online. Ulteriori disposizioni, inoltre, sono state emanate in relazione al rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero – riporta testualmente l’articolo online. Tutte le informazioni ai seguenti link:Link avviso agevolazioni tariffarie per i viaggi https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1108.htmlLink avviso rimborso del costo del biglietto di viaggio https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1107.htmlInfo referendum: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it/index.php?admininfo=0&id_sezione=2094

