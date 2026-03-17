L’Aquila, Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026. Aperture straordinarie sedi Delegazioni di Paganica e Sassa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni per il referendum costituzionale confermativo di domenica 22 e luned? 23 marzo, resteranno aperte al pubblico in orario straordinario oltre agli uffici della sede centrale di Via Roma 207/A, oggetto di distinto avviso, anche le sedi comunali distaccate di Paganica e Sassa, secondo i seguenti giorni e orari:Le Delegazioni assicureranno il rilascio della CIE agli utenti con documento scaduto o smarrito e l’attestato sostitutivo del diritto di voto – recita il testo pubblicato online. Si specifica, a tal proposito, che le tessere elettorali verranno rilasciate esclusivamente presso la sede centrale di Via Roma nei giorni e negli orari gi? in precedenza indicati.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it