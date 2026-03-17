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martedì, Marzo 17, 2026
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Attualità

L’Aquila, Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026. Aperture straordinarie uffici sede di Via Roma n. 207/A

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L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:I Servizi demografici comunali rendono noto che, in occasione delle consultazioni per il referendum costituzionale confermativo di domenica 22 e luned? 23 marzo, gli uffici della sede centrale di Via Roma resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:Negli orari sopra indicati gli uffici assicureranno il rilascio della tessera elettorale e della carta di identit? elettronica agli utenti con documento identificativo scaduto o smarrito –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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