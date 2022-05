L’Aquila, Referendum ed Elezioni Amministrative: termini e modalità di iscrizione nelle liste elettorali per la partecipazione al voto per cittadini dell’Unione europea residenti nel comune dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

In ossequio a quanto riportato nella circolare emanata dalla Prefettura dell’Aquila, avente ad oggetto la partecipazione al voto dei cittadini dell’UE residenti in Italia per i referendum e le elezioni amministrative del 12 giugno 2022, si ricorda il termine perentorio per fare la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte fissato a marted 3 maggio 2022 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

- Pubblicità -

In allegato il modulo di domanda per l’iscrizione da parte dei cittadini dell’UE che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it