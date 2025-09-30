L’Aquila, Regionali Marche. Biondi: “Congratulazioni ad Acquaroli, la sua rielezione conferma la forza e la credibilità della classe dirigente di Fratelli d’Italia e premia il governo Meloni”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Desidero rivolgere a Francesco Acquaroli le pi? sincere congratulazioni per la sua rielezione a presidente della Regione Marche – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un risultato importante, che premia non solo il lavoro svolto in questi anni, ma anche il radicamento e la credibilit? della classe dirigente di Fratelli d’Italia e del governo guidato da Giorgia Meloni”.Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che sottolinea: “Con Francesco condividiamo un percorso che nasce nelle amministrazioni locali: lui sindaco di Potenza Picena, io sindaco dell’Aquila, espressione di una generazione che ha creduto e crede nell’impegno civico e politico come strumento per rafforzare i territori e migliorare la vita delle nostre comunit?. La sua riconferma testimonia come i cittadini riconoscano e apprezzino la coerenza, la seriet? e la capacit? di governo”.“Il successo di Acquaroli – conclude Biondi – ? motivo di orgoglio per tutti noi e rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire, come sindaci e amministratori, sulla strada della buona politica, vicina ai bisogni reali delle persone e capace di guardare con fiducia al futuro”.

