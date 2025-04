L’Aquila, Registro di condoglianze in Prefettura per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Prefettura dell’Aquila, a seguito della scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, raccogliendo l’invito pervenuto dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha istituito l’apertura di un Registro di Condoglianze – I cittadini interessati potranno esprimere messaggi di cordoglio presso la sede della Prefettura, in Corso Federico II n.9, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in orario continuato, da mercoled? 23 a sabato 26 aprile, giorno della celebrazione delle esequie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

