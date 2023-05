L’Aquila, Regolamento per la disciplina dei pascoli, riunione congiunta della seconda e della quarta commissione. Audizione delle associazioni di categoria

- Advertisement -

La seconda e la quarta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, “Gestione del territorio” e “Affari istituzionali e Regolamento”, si riuniranno congiuntamente marted? 30 maggio, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale (via Filomusi Guelfi, Villa Gioia). Lo rendono noto i presidenti, Guglielmo Santella e Gloria Nardecchia – viene evidenziato sul sito web. La seduta ? stata organizzata per un’audizione delle associazioni di categoria in relazione al Regolamento per la disciplina dei pascoli.

