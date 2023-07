L’Aquila, Riapertura termini presentazione istanze servizi a domanda individuale. Scadenza termini presentazione istanze 24 luglio 2023

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, Dott.ssa Manuela Tursini, rende noto che, per consentire anche agli utenti che non hanno ancora provveduto a formulare istanza per i servizi a domanda individuale per i propri figli, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze sul portale dedicato – riporta testualmente l’articolo online.

L’avviso ? rivolto agli utenti che intendano fruire, relativamente all’anno scolastico 2023/2024, dei servizi di Trasporto scolastico, di Pre-Interscuola e di refezione scolastica;

L’ avviso sar? pubblicato on line sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata “Gare, concorsi ed avvisi in scadenza” e la presentazione delle istanze dovr? avvenire utilizzando apposita piattaforma tramite il link https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen, per l’acquisizione delle istanze per l’ammissione al servizio de quo;

Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 24 luglio 2023 alle ore 23:59

Sar? a disposizione degli utenti, un vademecum dettagliato riguardante le istruzioni per la compilazione della domanda ed inoltre, l’Ufficio Diritto allo Studio, con la collaborazione dello sportello del Sed, provveder? ad assistere gli utenti che avessero difficolt? nel formulare le richieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

La documentazione da allegare alla domanda di iscrizione ? la seguente:

1) Attestazione ISEE in corso di validit?, per coloro i quali intendano avvalersi di una retta a “tariffa agevolata”. In caso di mancata presentazione di Attestazione ISEE, la tariffa applicata coincider?, a prescindere dalla situazione economica dell’istante, con quella massima fissata dall’Ente;

2) Copia del documento di riconoscimento valido del/della richiedente;

Possono usufruire della riduzione delle tariffe dei servizi, rideterminate giuste deliberazioni di Consiglio Comunale n. 77 e 78 del 30 luglio 2015, nonch? accedere al Servizio di Trasporto Scolastico (cfr. art. 2, del Regolamento Comunale per il Servizio di Trasporto) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28 marzo 2015) gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e scuole secondarie di I grado – recita il testo pubblicato online.

Sono tenuti a formulare domanda di accesso ai servizi, cui allegare la certificazione ISEE in corso di validit?, anche i genitori degli alunni che hanno usufruito dei gi? menzionati servizi di trasporto e di Pre-Interscuola nel precedente anno scolastico 2022/2023. Analogamente, anche gli utenti che hanno richiesto la riduzione delle tariffe per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, devono comunque riformulare la richiesta, allegando all’apposita istanza che dovr? essere presentata on line, la dichiarazione ISEE aggiornata in corso di validit?.

Relativamente ai servizi di Pre-Interscuola, refezione scolastica e di trasporto scolastico, (per quest’ultimo servizio purch? i relativi Enti risultino convenzionati con il Comune Dell’Aquila), possono presentare istanza anche i nuclei non residenti nel Comune dell’Aquila, seppur vincolati al pagamento della tariffa massima prevista – viene evidenziato sul sito web.

Nei casi di richiesta di usufruire del servizio di Pre-interscuola durante l’anno scolastico, sar? comunque dovuto il pagamento dell’intera quota annuale e non frazionabile in base al periodo di iscrizione al servizio – riporta testualmente l’articolo online.

Inoltre, gli utenti che usufruiscono del servizio di Trasporto scolastico e di fatto usufruiscono anche del servizio di Pre-Interscuola, sono obbligati a corrispondere entrambe le rette”, come previsto dal disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 dell’8/07/2021;

Si precisa inoltre, che, non venga considerato a pagamento il servizio Pre-Interscuola reso per un tempo massimo di 15 minuti;

? Il Pre-Interscuola ? un servizio a domanda rivolto esclusivamente agli alunni delle scuole Primarie volto a garantire ai genitori che hanno particolari esigenze, di anticipare l’ingresso dei propri figli a scuola sin dalle ore 7.30 e fino all’orario di inizio delle stesse, variabile dalle ore 8.40 alle ore 9.00, a seconda del plesso scolastico e dal termine delle suddette attivit?, anch’esso variabile e fino alle ore 14.30;

? Il Servizio di Refezione scolastica ? erogato nel tempo di permanenza dell’alunno a scuola ed ? rivolto a tutti gli allievi della scuola dell’Infanzia e Primaria che frequentino il tempo pieno ovvero il modulo – recita il testo pubblicato online.

? Successivamente all’istruttoria delle istanze, si provveder? ad inviare a tutti i genitori degli alunni, via e – mail tramite l’apposita piattaforma la comunicazione relativa alla accettazione o il diniego dell’istanza di iscrizione al servizio e le istruzioni su come e quando provvedere al pagamento della retta annuale – si apprende dalla nota stampa.

Saranno escluse le istanze: ? Incomplete; ? Non pervenute tramite iscrizione on line – recita la nota online sul portale web ufficiale.

