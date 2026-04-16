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Eventi e Cultura

L’Aquila, riapre il Teatro San Filippo dopo il restauro a cura del MiC e della Soprintendenza A.B.A.P.

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Il Teatro San Filippo di L’Aquila verrà inaugurato venerdì 17 aprile dopo un lungo e attento restauro condotto dall’ex Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo in collaborazione con la Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila-Teramo.

Il comunicato stampa inviato dall’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo sottolinea il percorso di restauro e funzionalizzazione della Chiesa-Teatro San Filippo, offrendo anche immagini che sintetizzano il lavoro svolto.

Il restauro del Teatro San Filippo rappresenta un importante passo nella valorizzazione del patrimonio culturale della città aquilana, permettendo ai cittadini di usufruire di uno spazio storico riportato al suo antico splendore.

La Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila-Teramo si è impegnata affinché il restauro fosse eseguito nel rispetto della storia e dell’architettura originale del Teatro San Filippo, garantendo la conservazione dei dettagli che lo rendono un luogo unico nel suo genere.

Si tratta di un lavoro che ha richiesto tempo, precisione e competenza, ma che ora è pronto ad essere presentato al pubblico in occasione dell’inaugurazione prevista per il 17 aprile.

Gli sforzi congiunti dell’ex Segretariato Regionale MiC per l’Abruzzo e della Soprintendenza A.B.A.P. L’Aquila-Teramo hanno permesso di restituire alla città un luogo di cultura e spettacolo di inestimabile valore storico e artistico.

L’apertura del Teatro San Filippo rappresenta dunque un importante momento per la cultura aquilana, che potrà finalmente usufruire di uno spazio riqualificato e valorizzato grazie a un restauro attento e curato.

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