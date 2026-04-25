L’Aquila: riapre Palazzo Ciccozzi con le opere di Spagnuolo in occasione di “Palazzi Aperti”

L’Aquila – Domenica 26 aprile, in occasione di “Palazzi Aperti”, Palazzo Ciccozzi riapre le porte per ospitare le opere del pittore e scultore irpino Generoso Spagnuolo. Le opere saranno esposte dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 grazie all’iniziativa di Spazio Indipendenza, hub per la formazione e l’innovazione, società del gruppo Abivet di Roma.

Le opere di Spagnuolo, in esposizione dal 29 marzo, esplorano i misteri cosmici, lo spazio-tempo, la forza di gravità e i buchi neri. Secondo l’artista stesso, si tratta di “una ricerca molto personale, di difficile collocazione all’interno di quelle che sono le varie correnti”. Spagnuolo si ispira al mistero dell’archeologia e del cosmo, traendo ispirazione dalla sua passione per lo studio di questi ambiti.

Generoso Spagnuolo, nato ad Avellino nel 1977 e attualmente residente a Grottaminarda, ha iniziato la sua carriera artistica dedicandosi alla pittura dopo un periodo di studio legale. Nel corso degli anni ha sviluppato un proprio linguaggio artistico postespressionista, passando da miniature e acquerelli a opere più sperimentali e minimaliste.

Il Palazzo Ciccozzi, monumento storico del Settecento, continua ad essere un punto di riferimento culturale e artistico per la città. Grazie alla mostra di Spagnuolo, il palazzo si conferma un laboratorio creativo e un luogo di esplorazione artistica.

Con queste iniziative, l’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, conferma il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città, accogliendo artisti e eventi che arricchiscono l’offerta culturale locale e contribuiscono alla rinascita della città dopo il terremoto del 2009.