L’Aquila, Ricerca: le congratulazioni del sindaco a Coccia e Branchesi

“Al professor Eugenio Coccia giungano i migliori auguri di buon lavoro e le congratulazioni per il prestigioso incarico di Direttore dell’Institute of High Energy Physics di Barcellona – Un ruolo importante che lo vedr? protagonista, come gi? accaduto alla guida del Gran Sasso Science Institute, nel campo della ricerca e diffusione della conoscenza – Colgo l’occasione per formulare le mie felicitazioni alla professoressa Marica Branchesi che recentemente ha ricevuto il distintivo di socia corrispondente dell’Accademia dei Lincei – precisa il comunicato. Con le loro capacit? e competenze hanno contribuito a rendere ancor pi? fertile questa citt? nel campo degli studi e dell’alta formazione nell’ambito di un’eccellenza per il Paese, rappresentata dal Gssi.” Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

