giovedì, Marzo 12, 2026
L'Aquila, Riconferma sindaco Masci: le congratulazioni di Biondi
Attualità

L’Aquila, Riconferma sindaco Masci: le congratulazioni di Biondi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Rivolgo le mie congratulazioni al sindaco di Pescara, Carlo Masci, per il risultato ottenuto dallo scrutinio delle elezioni amministrative parziali – Il dato che si ? profilato con una percentuale superiore al 50 per cento dei consensi e quindi senza ricorso al ballottaggio, restituisce un’indicazione politica chiara: non solo viene confermata la guida amministrativa della citt?, ma la figura del sindaco Masci esce rafforzata da questo passaggio elettorale”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “? un risultato che premia anche la solidit? e la compattezza della coalizione che lo sostiene, capace di mantenere consenso e credibilit? davanti agli elettori anche in una vicenda cos? particolare – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una percentuale significativa anche alla luce dell’affluenza registrata – si apprende dal portale web ufficiale. A Carlo Masci rivolgo i migliori auguri di buon prosieguo, certo che continueremo a lavorare insieme per affrontare le sfide dei territori e per lo sviluppo delle nostre comunit?”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

