L’Aquila, Ricostruzione: 10 milioni da Cipess per assistenza tecnica e personale degli Uffici speciali. Biondi: “Segnale concreto dell’attenzione del Governo Meloni verso il nostro territorio”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“I quasi 10 milioni stanziati oggi dal Cipess rappresentano un segnale concreto dell’attenzione che il Governo Meloni continua a dimostrare nei confronti del nostro territorio e del processo di ricostruzione post-sisma”.Cos? il sindaco dell’Aquila e presidente Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, sulla decisione con cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), nella seduta di oggi, sulla base delle esigenze degli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), della Regione Abruzzo e della Struttura di missione Sisma 2009, ha approvato l’assegnazione delle risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata nell’ambito del Sisma Abruzzo 2009, con riferimento all’annualit? 2025.La proposta prevede un finanziamento complessivo di quasi 10 milioni – I fondi verranno destinati ai servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarit? degli Uffici speciali e della Regione Abruzzo (7 mln), per la copertura degli oneri del personale in servizio presso gli uffici speciali Usra e Usrc (2 mln). Altri 500 mila euro circa verranno ripartiti per le spese di gestione e funzionamento degli Uffici speciali dell’Aquila e dei comuni del cratere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Oltre al Governo, ringrazio in particolare il coordinatore della Struttura di missione per la fattiva e costante collaborazione – Garantire un adeguato supporto tecnico e risorse certe agli Uffici speciali significa mettere i professionisti nelle condizioni di operare con piena efficienza e serenit?, consentendo una programmazione solida e una gestione efficace delle complesse attivit? legate alla ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? un’opportunit? che rafforza la capacit? istituzionale e valorizza il patrimonio di competenze cresciuto in questi anni attorno al cratere” conclude Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it