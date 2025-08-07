- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 7, 2025
L’Aquila, Ricostruzione: in arrivo 90 milioni di euro per gli accolli da Superbonus. Si tratta di fondi aggiuntivi approvati dal CIPESS

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono 90 i milioni di euro assegnati dal CIPESS per affrontare il nodo degli accolli generatisi nei progetti di ricostruzione privata che, a seguito delle modifiche normative al Superbonus, hanno perso la possibilit? di fruire dell’agevolazione fiscale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le risorse rappresentano una prima quota dei 285 milioni complessivi stanziati dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, destinati a coprire le spese rimaste in carico ai beneficiari a causa del mancato avvio delle opere connesse alla cessione del credito o allo sconto in fattura – si apprende dal portale web ufficiale. Il risultato arriva a valle di una complessa strategia attuativa portata avanti dalla Struttura di Missione e dai due Uffici Speciali per la ricostruzione, USRA e USRC, e grazie a una costante interlocuzione tra il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e la Ragioneria generale dello Stato, finalizzata a garantire risposte certe e tempestive ai cittadini e ai tecnici coinvolti nella ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. “Esprimo apprezzamento per il delicato lavoro svolto dalle strutture tecniche, che ha consentito di ottenere un risultato importante in termini di disponibilit? finanziarie per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Ringrazio il Governo Meloni per aver dato ascolto alle istanze del cratere e per aver previsto uno stanziamento che rappresenta una risposta concreta per tanti cittadini che rischiavano di vedere vanificati i loro sforzi e i loro progetti” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.La fase attuativa sar? ora gestita dai due Uffici Speciali, che hanno gi? pubblicato le norme regolatorie con il Decreto congiunto n. 5 del 28 luglio 2025.“Come sindaci del cratere collaboreremo affinch? l’applicazione delle misure sia rigorosa e mirata, contribuendo alla spesa del plafond in favore di tutti quegli interventi che necessitano di ulteriori fondi per la loro rapida conclusione” afferma Gianni Anastasio, sindaco di Pizzoli e Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere – recita la nota online sul portale web ufficiale.

