L’Aquila, Ricostruzione Ponte Belvedere, le modifiche alla viabilità

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In considerazione della prosecuzione dei lavori del Ponte Belvedere e la concomitante chiusura di via Fontesecco sino al 14 agosto, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa), il comando di Polizia Municipale ha emesso una ordinanza con vengono prorogate le disposizioni in tema di viabilit? gi? vigenti dallo scorso 20 marzo di seguito riportate:Istituito il senso unico di via Buccio di Ranallo da viale Papa Giovanni XXIII in direzione via Sallustio – recita il testo pubblicato online. Senso unico di marcia anche per via Sallustio fino all’intersezione con via Camponeschi.Confermata la riapertura al traffico, in salita, di via Roma con senso di direzione di marcia verso Piazza Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Tutte le modifiche alla viabilit? sono consultabili anche nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del portale istituzionale del Comune dell’Aquila al seguente link: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_558273_0_3.html) :1. via Roma (tratto viale Giovanni XXIII/piazza Vincenzo Rivera):a – senso unico di marcia in direzione piazza Vincenzo Rivera;b. divieto di sosta permanente e con rimozione ambo i lati; c. obbligo di svolta in direzione piazza Vincenzo Rivera per i veicoli provenienti dalle vie laterali.2. via Buccio di Ranallo:a – si apprende dal portale web ufficiale. senso unico di marcia da viale Giovanni XXIII verso via Sallustio;b. divieto di sosta permanente e con rimozione ambo i lati; c. obbligo di svolta in direzione via Sallustio per i veicoli provenienti dalle vie laterali;3. via Sallustio, tratto via Buccio di Ranallo/via Camponeschi:a – viene evidenziato sul sito web. senso unico di marcia in direzione via Camponeschi;b. obbligo di svolta in direzione via Camponeschi per i veicoli provenienti dalle vie laterali;c. revoca dei divieti di sosta ivi presenti;4. piazza Fontesecco:a – si legge sul sito web ufficiale. apposizione di “Strada chiusa a mt. 50” all’intersezione con via Buccio di Ranallo – 5. via Fontesecco, tratto compreso tra via Venanzio Lupacchini e via degli Ortolani:a – divieto di transito veicolare con eccezione per i soli residenti e nonch? per i veicoli a servizio di persone con disabilit? muniti dell’apposito contrassegno;b. regolamentazione con impianto semaforico mobile del senso unico alternato in corrispondenza del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza del cantiere dei sottoservizi;c. divieto di sosta permanente e con rimozione ambo i lati;Viene prorogata, infine, la connessa disposizione in base alla quale via Angoina ? percorribile in salita da via Via Sallustio in direzione Piazza San Domenico – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it