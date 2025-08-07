L’Aquila, Ricostruzione Ponte Belvedere, proroga chiusura Via Fontesecco dal 15 al 25 agosto

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere, il Comando della Polizia Municipale ? emanato un’ordinanza con la quale vengono prorogati dal 15 al 25 agosto il divieto di transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata in Via Fontesecco, nel tratto compresso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa)Il percorso alternativo per l’accesso in Via Sallustio rimane Viale Giovanni XXIII-Via Buccio da Ranallo – recita il testo pubblicato online.
