lunedì, Agosto 25, 2025
L’Aquila, Ricostruzione Ponte Belvedere, proroga chiusura Via Fontesecco dal 26 agosto al 10 settembre

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere, il Comando della Polizia Municipale ? emanato un’ordinanza con la quale vengono prorogati dal 26 agosto al 10 settembre il divieto di transito veicolare e pedonale ed il divieto di sosta permanente su ambo i lati della carreggiata in Via Fontesecco, nel tratto compresso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa)Il percorso alternativo per l’accesso in Via Sallustio rimane Viale Giovanni XXIII-Via Buccio da Ranallo –

