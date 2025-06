L’Aquila, Ricostruzione Ponte Belvedere: proroga chiusura via Fontesecco fino al 14 agosto

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per consentire la prosecuzione dei lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con cui, fino al prossimo 14 agosto, vengono prorogati il divieto di transito veicolare e pedonale senza eccezioni e il divieto di sosta permanente e con rimozione ambo i lati della carreggiata su via Fontesecco, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via degli Ortolani (esclusa). In considerazione delle operazioni previste, consistenti nel montaggio e posizionamento della seconda parte del ponte, ? stata prorogato, attraverso un’ordinanza del settore Opere pubbliche del Comune, sino al prossimo 13 agosto lo sgombero temporaneo degli inquilini dell’immobile localizzato in via Fontesecco al civico 29. Si tratta di una prosecuzione di quanto gi? previsto con un medesimo provvedimento con cui ? stato disposto sgombero temporaneo dell’edificio a partire dallo scorso 9 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le restrizioni e le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti, relative all’interdizione al traffico veicolare di via Fontesecco e allo sgombero temporaneo dello stabile che insiste sulla medesima strada al civico 29, ponevano come termine ultimo quello del 30 giugno – A seguito della sospensione parziale dei lavori e della successiva approvazione della variante tecnica ? stato sottoscritto un verbale tra Comune e impresa esecutrice delle opere con cui viene stabilito che la fine dei lavori ? fissata al 31 dicembre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Di qui, pertanto, la necessit? di prorogare la chiusura alle automobili e ai pedoni di via Fontesecco e la conseguente necessit? di mantenere sgombro l’edificio al civico 29.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it