L’Aquila, Ricostruzione post-sisma 2009: a Fossa il vertice tra sindaci del Cratere e USRC per accelerare gli interventi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Fossa (AQ), 24 giugno 2025 – Si ? svolto questa mattina, presso la sede dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (USRC) a Fossa, un incontro operativo di rilevanza strategica che ha riunito i principali attori coinvolti nella ricostruzione post-sisma 2009. All’incontro hanno partecipato i sindaci rappresentanti delle Aree Omogenee, il coordinatore e il vicecoordinatore del Cratere, Gianni Anastasio e Massimiliano Giorgi, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il titolare dell’USRC, Raffaello Fico – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per definire le prossime azioni e imprimere una nuova accelerazione al processo di ricostruzione – si apprende dalla nota stampa. Tra i principali temi affrontati, la necessit? di reperire risorse dedicate per la ricostruzione 2009 del Cratere e delle aree fuori Cratere a partire dal 2026. A tal fine, ? stata condivisa l’intenzione di avviare un’azione congiunta nei confronti degli organi centrali, per sollecitare l’utilizzo delle economie residue provenienti da altre ricostruzioni – Qualora tale strada non risultasse percorribile, si proceder? con una richiesta di stanziamento ad hoc in sede di Legge di Bilancio, in autunno – riporta testualmente l’articolo online. Altro nodo centrale ? stato quello relativo alla possibilit? di estendere anche ai territori colpiti dal sisma 2009 le agevolazioni previste dal recente Decreto-Legge Economia (20 giugno 2025), gi? applicate con efficacia alle aree interessate dal sisma 2016 attraverso il Superbonus.Infine, ? stata discussa la questione dell’anticipazione dei fondi per i servizi tecnici relativi alla progettazione dei sottoservizi, considerata un’azione strategica per dare avvio agli interventi di rigenerazione urbana sia nella citt? dell’Aquila che nei comuni del Cratere 2009. La richiesta verr? inoltrata alla Struttura di Missione competente, con l’obiettivo di portarla all’attenzione del CIPESS entro l’estate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A margine dell’incontro, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha dichiarato: “Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la ripresa e la ricostruzione dei nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. ? fondamentale che le istituzioni centrali ascoltino con attenzione le esigenze delle comunit? locali e agiscano con tempestivit?. La collaborazione tra tutti gli attori coinvolti ? la strada giusta per tornare a una piena normalit?”.Il coordinatore dei sindaci del Cratere, Gianni Anastasio, ha aggiunto: “L’unione di intenti e la condivisione di strategie sono il nostro punto di forza – si apprende dal portale web ufficiale. Continueremo a lavorare affinch? le risorse vengano indirizzate in modo rapido ed efficace, per restituire dignit? e prospettive alle nostre comunit?”. Il tavolo dei sindaci si ? riconvocato per discutere anche di Restart, in una data ancora da concordare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

