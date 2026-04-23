L’Aquila, Ricostruzione post-sisma e superamento del Superbonus: illustrate in Commissione le nuove misure di sostegno. Vittorini e Santella: contributi integrativi, anche per i lavori in corso, con incrementi medi del 30%

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si ? tenuta presso Palazzo Margherita una seduta congiunta della Commissione Bilancio e della Commissione Territorio del Comune dell’Aquila, nel corso della quale sono stati auditi i titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila e dei Comuni del cratere, nonch? i rappresentanti dell’Associazione dei Costruttori della provincia dell’Aquila e degli Ordini professionali.Nel corso della seduta ? stato illustrato il contenuto dei prossimi provvedimenti congiunti, elaborati per far fronte alle criticit? emerse a seguito del mancato avvio o completamento degli interventi legati al Superbonus.“Dalla discussione ? emerso con chiarezza un cambio di paradigma significativo – dichiara il Presidente della I Commissione e delegato agli incentivi per le imprese del cratere, Livio Vittorini – le nuove misure attuative si configurano, di fatto, come un superamento del Superbonus nel cratere sismico 2009, introducendo un sistema strutturato di contributi pubblici rafforzati, in grado di garantire l’avvio, la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Particolare rilevanza assume l’aumento medio del contributo integrativo, che si attesta intorno al 30%, oltre all’introduzione di un contributo “basale” destinato agli interventi di minore entit?, al fine di garantire equit? e sostenibilit? anche per le operazioni economicamente pi? fragili”. “Il mio ringraziamento sincero – prosegue Vittorini – va all’ing. Salvatore Provenzano e all’ing. Raffaello Fico che, come gi? avvenuto nel 2022 con il decreto congiunto che riconobbe retroattivamente l’incremento del 20% e diede nuova linfa alla ricostruzione privata, allora paralizzata dall’aumento esogeno dei costi delle materie prime, hanno presentato soluzioni efficaci e immediate per le numerose e variegate casistiche della ricostruzione privata”.“Si tratta di un passaggio fondamentale – dichiara il Presidente della Commissione Territorio, Guglielmo Santella – perch? consente di dare risposte concrete a cittadini e imprese, superando le rigidit? del Superbonus e mettendo in sicurezza l’intero processo di ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo, perseguito con il supporto del sindaco Biondi, era evitare il blocco dei cantieri e assicurare continuit? agli interventi attraverso strumenti pi? flessibili e sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Il confronto con gli attori istituzionali, tecnici e produttivi del territorio ha stimolato confronto e approfondimento fermo restando la necessit? di procedere rapidamente alla loro attuazione, al fine di non disperdere il lavoro gi? avviato e garantire il completamento della ricostruzione nel cratere sismico”.“Le Commissioni – concludono i due Presidenti – si torneranno a riunire e continueranno a monitorare l’evoluzione dei provvedimenti, assicurando il massimo coinvolgimento delle parti interessate e il pieno supporto a imprese e professionisti impegnati nel processo di ricostruzione”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it