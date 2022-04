L’Aquila, Ricostruzione privata: dal Cipess 267 milioni. Annuncio del sindaco Biondi e titolare Usra Provenzano

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“Dal Cipess in arrivo 267 milioni per la ricostruzione privata – si apprende dal portale web ufficiale. Una buona notizia per cittadini e imprese nei giorni pi delicati, in cui ci si appresta a vivere momenti di raccoglimento e ricordo nell’anniversario dei tredici anni dal sisma”.

A darne l’annuncio sono il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, e il titolare dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra), Salvatore Provenzano – riporta testualmente l’articolo online.

“Nel corso della riunione preparatoria di oggi del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile, il pre Cipess, stata approvata la delibera con cui vengono assegnati alla citt dell’Aquila importanti risorse per dare ulteriore slancio alla ricostruzione privata, ormai prossima alla conclusione dal punto di vista tecnico-amministrativo – riporta testualmente l’articolo online. – spiegano Biondi e Provenzano – Con questi fondi sar possibile garantire i finanziamenti per il 2022 e il 2023 al fine di raggiungere uno stadio ulteriore di avanzamento della ricostruzione del capoluogo e consolidare quella nelle frazioni.

“Un provvedimento che premia l’attenzione e la professionalit che quotidianamente dirigenti e uffici tecnici di Comune e Usra mettono a disposizione di questa terra, ai quali va il nostro ringraziamento per un risultato di cui beneficer l’intera comunit. Un processo, quello della rinascita post sisma, in cui personale tecnico, aziende, ditte e maestranze quotidianamente sono impegnati per restituire una citt sicura e moderna”

