L’Aquila, Rifiuti: Agir, Di Pangrazio nominato nuovo componente del consiglio direttivo

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

? Giovanni Di Pangrazio, sindaco di Avezzano, il nuovo componente del consiglio direttivo dell’Autorit? di gestione integrata dei rifiuti abruzzese – AGIR – che subentra al sindaco di Massa d’Albe, Nazzareno Lucci, decaduto perch? non pi? in carica nel Comune marsicano – recita il testo pubblicato online.

L’approvazione della nomina, unanime, ? avvenuta questa mattina nel corso dell’Assemblea dei sindaci, presieduta dal primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“La composizione del consiglio direttivo e la carica di presidenza dell’Assemblea tengono conto delle diverse sensibilit? politiche, della rappresentativit? territoriale e dell’attenzione nei confronti dei piccoli comuni – precisa il comunicato. Questo equilibrio ci ha consentito di avviare finalmente l’attivit? di Agir a tanti anni ormai di distanza dall’approvazione della legge regionale 36/2013, ma soprattutto di ottenere i primi risultati concreti con l’indizione delle ‘gare ponte’, con la nomina dello stesso direttore fino al disegno di una nuova strategia che ci porter?, con la Regione Abruzzo, alla definizione degli ambiti per l’affidamento del servizio in maniera unitaria”, ha dichiarato il presidente Biondi, augurando buon lavoro al sindaco di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’Assemblea ha anche valutato il rendiconto 2022 e proceduto al riaccertamento dei residui – precisa la nota online. A tal proposito il presidente del consiglio direttivo, Ernesto Graziani, sindaco di Paglieta, ha espresso soddisfazione per l’approvazione dei documenti contabili, gi? licenziati dall’organismo ristretto: “Agir sta funzionando e viaggia a ritmi sostenuti – precisa il comunicato. Colgo l’occasione per dare il benvenuto al sindaco di Avezzano – recita il testo pubblicato online. A lui auguro un proficuo lavoro come ? stato con l’uscente Lucci”.

Al termine dell’Assemblea, l’assessore regionale a Urbanistica e territorio della Regione Abruzzo, Nico Campitelli, ha espresso soddisfazione per l’andamento dei lavori dell’Autorit?. “Sono orgoglioso per l’attivit? che state portando avanti – ha sottolineato Campitelli – La strada ? quella giusta: lo testimonia il fatto che tutti i sindaci lavorano con armonia e comunit? d’intenti, per cui rendo merito a Biondi e al direttore Zaccagnini”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it