L’Aquila, Rifiuti: Agir, Zaccagnini eletto direttore generale

Luca Zaccagnini il direttore generale dell’Autorit regionale dei rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. Ingegnere ambientale e del territorio, attualmente dirigente presso l’azienda pubblica Ecolan, impegnata nel campo del trattamento, gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti, stato eletto al termine dell’assemblea dei sindaci Agir che si svolta nell’Auditorium del Parco dell’Aquila nel corso della quale stato votato anche il revisore unico dell’ente rappresentativo di tutti i 305 comuni abruzzesi, Carlo Garofalo – riporta testualmente l’articolo online.

Alle operazioni di voto hanno preso parte il 55,17% dei Comuni aventi diritto di voto (il voto espresso in quote ripartite in base alla superficie e alla popolazione dei comuni). Zaccagnini stato eletto con 547 voti su 560 voti espressi e il revisore unico Garofalo con 533 voti.

