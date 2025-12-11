L’Aquila, Rigenerazione urbana a Valle Pretara: approvato il DIP per la nuova Piazza degli Appennini

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per la riqualificazione di Piazza degli Appennini, area centrale del quartiere di Valle Pretara e spazio pubblico strategico tra la parrocchia di Santa Maria Mediatrice, la scuola “Celestino V” e le residenze circostanti. L’intervento, inserito nelle politiche comunali di rigenerazione urbana, prevede un investimento complessivo di 200mila euro finanziato tramite risorse del bilancio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto punta a restituire qualit? e funzionalit? a uno degli spazi pi? significativi del quartiere attraverso il miglioramento dell’accessibilit? pedonale della piazza, incremento delle aree verdi e riduzione delle superfici impermeabili e l’adeguamento dei percorsi e delle connessioni interne, in linea con le politiche di mobilit? sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Piazza degli Appennini ? il cuore di Valle Pretara e meritava da tempo un intervento che la rimettesse al centro della vita del quartiere – si apprende dalla nota stampa. Con questo progetto vogliamo darle un volto nuovo: pi? verde, pi? vivibile e finalmente a misura di persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ? solo una sistemazione estetica, ma un modo per restituire spazi di incontro, sicurezza e comunit?. ? un passo concreto nel percorso di rigenerazione che stiamo costruendo insieme ai residenti e che riguarda i quartieri e frazioni del territorio comunale”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it