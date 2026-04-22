L’Aquila rilancia il decoro urbano: oltre 1,1 milioni di euro per il verde pubblico nel 2026

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Aquila imprime un’accelerazione concreta alla cura della citt? con il nuovo cronoprogramma 2026 per il servizio di manutenzione conservativa, ordinaria e straordinaria del verde pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Un piano organico, del valore complessivo di 1.156.199,82 euro, che punta a garantire interventi costanti, diffusi e pi? rapidi su parchi, strade e aree pubbliche, rafforzando il decoro urbano e la vivibilit? dell’intero territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per assicurare efficienza operativa e tempestivit?, l’Amministrazione Comunale ha suddiviso il territorio in cinque lotti funzionali, ciascuno affidato a una ditta specializzata: una scelta che consentir? di intervenire in modo simultaneo in pi? zone e di gestire con maggiore rapidit? eventuali criticit?. Parallelamente, ? stata prevista una gestione dedicata per alcune aree di particolare pregio o ad alta frequentazione, cos? da garantire una manutenzione quotidiana e continuativa – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, le ditte esterne si occuperanno di Castello, Villa Comunale, Parco della Memoria, Viale Rendina e della zona Cristo Re; gli operai comunali interverranno nel Centro Storico, nelle rotatorie cittadine e nel Piazzale della Basilica di Collemaggio; mentre alla societ? partecipata ASM sar? affidata la cura delle aree cimiteriali.Il piano si fonda anche sulla collaborazione attiva dei cittadini, che potranno segnalare criticit? e necessit? di intervento attraverso l’indirizzo e-mail segnalazioniverde@comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it oppure contattando i numeri 0862.645402 e 0862.645363. Il servizio telefonico sar? attivo dal luned? al venerd? dalle ore 09:30 alle 14:00 e, nei pomeriggi di marted? e mercoled?, dalle ore 14:30 alle 17:00.“Con questo cronoprogramma rafforziamo in modo significativo la capacit? di intervento sul verde pubblico, garantendo una presenza costante su tutto il territorio comunale e una particolare attenzione alle aree pi? frequentate e rappresentative della citt? – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – Si tratta di un investimento importante che punta non solo al decoro, ma anche alla qualit? della vita dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Fondamentale sar? il contributo della comunit?: le segnalazioni dei cittadini rappresentano uno strumento prezioso per rendere il servizio sempre pi? efficace e puntuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”L’Amministrazione Comunale rinnova infine l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, sottolineando come la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici rappresentino un impegno condiviso per preservare la bellezza e l’identit? della citt?. Cronoprogramma sfalcio erba comunale Inquadramento lotti

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it