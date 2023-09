L’Aquila Rinasce con lo Sport 2023, un weekend ricco di iniziative

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Un fine settimana ricco di iniziative per il programma L’Aquila Rinasce con lo Sport 2023. L’iniziativa promossa ed organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune dell’Aquila prevede il coinvolgimento fino alla fine dell’anno di decine di associazioni sportive della citt? che propongono momenti di aggregazione e di coinvolgimento in diverse discipline sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Particolarmente interessante il programma degli eventi per questo fine settimana (sabato 16 e domenica 17 settembre), con un ventaglio di possibilit? eterogeneo e per diversi appassionati – precisa la nota online. Inoltre, non mancheranno momenti di significativa riflessione sotto il profilo della coscienza civile e della memoria storica, certificando dunque la valenza dell’intera iniziativa che non ha soltanto un profilo sportivo – recita il testo pubblicato online.

Il calendario degli appuntamenti (sabato 16 e domenica 17):

Sabato 16 presso la Sala Rivera a partire dalle ore 10.00 in programma il Convegno Il valore delle parole – La narrazione sbagliata degli incidenti stradali – Iniziativa inserita all’interno del 1? memorial Playing for Life Giuseppe Magnifico – riporta testualmente l’articolo online. A Centi Colella il memorial Magnifico prevede per sabato e domenica un torneo di calcio a 5 ed un torneo a coppie con il portiere con la partecipazione di decine di giovani ed appassionati.

Rugby e Hockey saranno di scena sabato presso gli impianti sportivi di Centi Colella con un suggestivo Torneo che intreccia Sport, Cultura e Natura – si legge sul sito web ufficiale. La Polisportiva L’Aquila Rugby organizza e propone il Torneo dei Quarti – Citt? dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

Sabato 16 in programma Da Massa Carrara a L’Aquila – Percorre la Memoria – La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza in collaborazione con ASD Atletica Abruzzo L’Aquila organizza una corsa su strada non competitiva in memoria della Medaglia d’Oro al valore militare Maresciallo Maggiore Vincenzo Giudice, trucidato dai nazi-fascisti.

Appuntamento per tutti gli appassionati del Padel all’interno del complesso sportivo Area Sport di Monticchio – riporta testualmente l’articolo online. Una tre giorni (dal 14 al 17 settembre) all’insegna delle nuove frontiere dello sport moderno – recita il testo pubblicato online.

Sabato 16 alla Villa comunale dalle 12.00 alle 19.30 intera giornata dedicata all’Energia del Benessere con un programma che prevede dimostrazioni sportive, laboratori, interventi ed incontri per grandi e piccini – Programma organizzato e promosso dall’associazione Tao Art.

Un altro appuntamento di rilievo ? previsto per gli amanti della pallacanestro presso il PalaAngeli con tre giorni (dal 15 al 17 settembre). In programma il Memorial Fausto Nardecchia con la partecipazione di diverse compagini cestistiche: Tiber Roma, Npc Rieti, Vienna United.

“In continuit? con L’Aquila Citt? Europea dello Sport dello scorso anno – dichiarano l’Assessore allo Sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna ed il Presidente del Comitato Esecutico Prof. Francesco Bizzarri – registriamo consensi ed una grande partecipazione della cittadinanza agli eventi proposti – Risultati che sono certificati anche dagli ottimi riscontri avuti nel recente articolo del quotidiano Il Sole24Ore che indica il balzo dall’ottantesimo al sessantatreesimo posto in relazione all’indice di sportivit? della citt?” – concludono – recita il testo pubblicato online.

