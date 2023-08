L’Aquila rinasce con lo sport, tre giorni di trekking equestre nel fine settimana

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Tre giorni di trekking equestre organizzato sulle montagne dell’Aquilano dall’Asd Equiturismo Lucca e dall’ente di promozione sportiva Csain nell’ambito del ricco cartellone di eventi del progetto “L’Aquila rinasce con lo sport” promosso e finanziato dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

L’appuntamento ? per il prossimo fine settimana, da venerd? 25 a domenica 27 agosto, quando gli organizzatori accoglieranno cavalieri provenienti da tutta Italia, a partire dai butteri maremmani e alcuni cowboys, tutti abili cavalieri nella monta da lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

Alla partenza di venerd? presenzieranno l’assessore allo sport Vito Colonna, il Presidente del comitato di L’Aquila rinasce con lo sport Francesco Bizzarri e il presidente regionale Csain Noemi Tazzi.

Il trekking in programma si svolger? interamente nel comune dell’Aquila con il seguente itinerario: il primo giorno da San Vittorino a Collebrincioni per riscendere nella valle del Vasto fino ad Assergi; il secondo giorno da Assergi verso San Franco per attraversare i pascoli in quota ricchi di mandrie di animali allevati ancora allo stato brado; il terzo giorno da San Franco ? previsto il rientro all’Aquila attraverso un suggestivo percorso di mulattiere panoramiche passando per Arischia – si apprende dal portale web ufficiale.

La partenza da San Vittorino sar? l’occasione per inaugurare la prossima sede di Equiturismo Lucca, dove a breve sar? operativo il centro ippico “Scuderie del Lupo”, che sar? punto di partenza per i viaggi a cavallo e nel quale sar? possibile usufruire di un punto di appoggio per trekking a cavallo, scuola di equitazione con vocazione al turismo equestre, passeggiate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Il centro nasce dalla passione dei fondatori per il trekking a cavallo Simona Colucci e Gianluca Eugeni, amanti della vita all’aria aperta in zone selvagge che l’Abruzzo sicuramente offre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“La conformazione geografica della citt? dell’Aquila si presta perfettamente alla diffusione del turismo sportivo”, dicono, “tuttavia c’? necessit? di persone ed organizzazioni disposti ad investire ed impegnarsi alla costruzione di importanti realt? per la crescita di questo settore”.

“Lo Csain Abruzzo”, aggiunge Noemi Tazzi, “sta lavorando per dare tutto il sostegno possibile a queste importantissime neo realt?”.

