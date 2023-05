L’Aquila, Rinvio della seduta della quinta commissione consiliare

- Advertisement -

La seduta della quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, prevista per stamani, ? stata rinviata a marted? 23 maggio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio comunale (via Filomusi Guelfi, Villa Gioia). Resta invariato l’ordine del giorno: la verifica dell’attuazione di un’ordinanza di demolizione e rispristino dei luoghi in via Amiternum, l’accertamento della regolarit? delle concessioni delle postazioni in occasione della Fiera dell’Epifania dello scorso 5 gennaio e la programmazione e manutenzione dei campetti da gioco della citt?.

