L’Aquila, Riprende l’attività dei volontari per il progetto “Adotta una scuola”

“Da questa mattina” si legge in una nota dell’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Stradale Laura Cucchiarella “davanti alle scuole cittadine hanno ripreso l’attivit? di supporto i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e dell’Associazione Nazionale Alpini per agevolare l’entrata e l’uscita dalle scuole – si apprende dalla nota stampa. Quest’anno, inoltre, dar? il proprio contributo anche l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato”.

“I plessi sui quali opereranno i volontari al momento sono sei, distribuiti su tutto il territorio comunale, ma non ? escluso”, continua l’assessore, “che nel corso dell’anno scolastico, a fronte della disponibilit? di un maggior numero di unit?, le scuole ‘adottate’ potrebbero aumentare”.

“Il supporto fornito da queste donne e da questi uomini ? molto prezioso e rende possibile, unitamente all’attivit? del personale della Polizia Municipale, la copertura di molti istituti scolastici, garantendo sicurezza per bambini, ragazzi e famiglie”.

“Un profondo e sentito ringraziamento va ai volontari ed ai presidenti di queste associazioni che si sono messi a disposizione e faranno, di certo, un ottimo lavoro” conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

