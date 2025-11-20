L’Aquila, Riqualificazione periferie: al via interventi da 875mila euro

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila accelera sull’attuazione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, il cosiddetto “piano periferie”, che ha una dotazione complessiva per il capoluogo di 18 milioni di euro – Sono state, infatti, approvate quattro distinte determine dirigenziali che rendono esecutivi i progetti per la riqualificazione e ristrutturazione di altrettanti centri sociali, per un importo di 875 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Gli interventi, che rientrano nel pi? vasto progetto denominato “Networking people – Riqualificazione/ristrutturazione centri sociali periferie e frazioni”, interessano Collemare di Sassa, Onna, Tempera e Viale Alcide De Gasperi, nel quartiere del Torrione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di spazi fondamentali per la socialit? delle comunit? locali, che saranno oggetto di lavori di ristrutturazione, consolidamento e adeguamento funzionale e valorizzazione degli spazi esterni. Nel dettaglio, i progetti esecutivi prevedono: a Collemare di Sassa, un intervento di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile esistente, per ottenere la piena agibilit? e la maggiore sicurezza strutturale per una spesa complessiva di 219mila euro; per il centro sociale della frazione di Onna, lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione degli spazi esterni del complesso – che include Casa Onna e la Casa della Cultura – per migliorarne l’accessibilit? e la fruibilit? pubblica con un investimento di 77 mila euro; per il centro sociale di Tempera, con un importo di 176 mila euro, sono in programma la riqualificazione edilizia e il miglioramento funzionale dell’edificio, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi interni e intervenire sull’efficienza energetica; il progetto pi? oneroso, incentrato sul recupero strutturale e l’adeguamento impiantistico per una completa modernizzazione della struttura, riguarda il centro al Torrione, in viale Alcide De Gasperi, con un importo approvato di 401 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con questi provvedimenti diamo concretezza alla nostra visione di citt? con un progetto che ci ha consentito di intercettare e recuperare i fondi statali del piano periferie – La riqualificazione e la messa in sicurezza dei centri sociali rappresentano un investimento strategico sul tessuto connettivo della nostra comunit?. Occuparsene significa offrire spazi dignitosi e sicuri per l’aggregazione, per le associazioni e per le attivit? socio-culturali, in particolare nei luoghi che rappresentano il cuore delle nostre frazioni e periferie – si apprende dalla nota stampa. Continueremo a lavorare con impegno per investire al meglio ogni risorsa a disposizione, garantendo una citt? sempre pi? coesa e vivibile per tutti i suoi cittadini”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it