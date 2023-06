L’Aquila, Riqualificazione Piazza Duomo: ordinanza per consentire lavori sino alle 2 del mattino

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Per accelerare nell’esecuzione dei lavori di pavimentazione, illuminazione pubblica e riqualificazione di Piazza Duomo il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato un’ordinanza che consentir? alla ditta esecutrice degli interventi di proseguire con le operazioni sino alle 2 del mattino –

Il provvedimento sindacale, infatti, stabilisce che le attivit? saranno consentite anche dalle ore 19 alle ore 2:00.

Nell’ordinanza, inoltre, si specifica che “alcune lavorazioni per la loro specificit? non possono essere eseguite in presenza di temperature ambientali diurne corrispondenti a quelle del periodo estivo” e che i livelli di emissioni acustiche generate dal cantiere rimarranno in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente

