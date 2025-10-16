- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 16, 2025
Attualità

L’Aquila, Riqualificazione villaggio Map San Gregorio, abbattuti 10 alloggi inutilizzati e fatiscenti

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento di alcuni alloggi situati all’interno del villaggio Map nella frazione di San Gregorio – recita il testo pubblicato online. Gli interventi, che riguarderanno dieci alloggi posizionati su tre piastre, avranno un costo di 1,6 milioni finanziati nell’ambito del “Piano Periferie”, programma con un finanziamento complessivo di 18 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree periferiche del territorio – Presente l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna che spiega: “Gli alloggi che saranno abbattuti erano inutilizzati da tempo o in uno stato tale di fatiscenza da rendere impossibile l’impiego a fini abitativi – Gi? lo scorso anno siamo intervenuti, demolendoli, su alcuni Map danneggiati dagli incendi – precisa il comunicato. Con questa operazione andiamo a completare l’opera di riqualificazione dell’area”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

