L’Aquila, Riscaldamenti: accensione anticipata. Il sindaco firma l’ordinanza per tutto il territorio comunale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha firmato l’ordinanza numero 61 con cui si autorizza l’anticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli edifici pubblici e privati del territorio comunale, a partire dalla giornata odierna, 4 ottobre 2025, con una durata giornaliera massimo di 2 ore (articolate anche in due o pi? sezioni) fino a marted? 14 ottobre prossimo – aggiunge testualmente l’articolo online.
E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it