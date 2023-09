L’Aquila, Riserva regionale Sorgenti del fiume Vera: Approvata modifica ai membri del Comitato di Gestione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Approvato nella seduta odierna del Consiglio comunale dell’Aquila la deliberazione che modifica il numero dei membri del Comitato di Gestione della Riserva regionale Sorgenti del fiume Vera, portandolo da 3 a 5, gi? discussa con parere favorevole in sede di II Commissione consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questa variazione – ha spiegato il Presidente Guglielmo Santella – ? di notevole importanza perch? consente l’inserimento nell’organismo di gestione di due membri individuati tra i cittadini di Tempera con particolari competenze afferenti al mondo della conservazione della natura e della tutela delle aree protette – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Finora i tre membri del comitato erano espressione unicamente delle pubbliche amministrazioni – Con l’inserimento dei due nuovi esperti di riferimento del territorio, il Comitato ricever? un ulteriore contributo almeno in termini di conoscenza diretta delle aree della riserva e delle relative peculiarit?”.

Un ringraziamento particolare, certamente non formale, va all’Assessore Taranta e agli uffici tecnici dell’Assessorato per il lavoro e l’interessamento profuso sul tema – viene evidenziato sul sito web.

La Riserva “Sorgenti del fiume Vera” ? stata costituita con Legge Regionale n. 70 del 1983, subendo, sino al 2017, diverse modifiche nel corso degli anni – precisa il comunicato. Dal 2017 il Consiglio regionale ha definitivamente approvato il Piano di assetto naturalistico della Riserva – si legge sul sito web ufficiale.

“La Riserva ? una meraviglia della natura – ha proseguito Santella – ed ? un’area naturale protetta di circa 30 ettari, attigua al centro abitato di Tempera, attraversata dal Vera, uno dei fiumi batteriologicamente pi? puliti d’Abruzzo, nei pressi delle cui sorgenti sorgono tre mulini ad acqua, di cui uno ancora funzionante, ed una cartiera risalente al 1717. L’ambiente selvaggio ed affascinante, con diverse cascate presenti lungo il corso del fiume – ha concluso Santella – testimoniano le virt? di queste acque, da valorizzare sempre di pi? come punto di interesse per turisti appassionati della natura incontaminata – si apprende dal portale web ufficiale. Spiace rilevare, purtroppo, che di recente il sentiero di visita, nella parte che costeggia la cascata, ? stato interdetto con atto arbitrario e abusivo dell’ASBUC di Tempera, cos? come dichiarato dal presidente agli organi di stampa – si apprende dal portale web ufficiale. Sul punto si osserva che tale sconsiderato gesto danneggiata principalmente la collettivit?, perch? si ricorda che il pubblico interesse non pu? essere soppresso da chi si ritiene padrone di ci? che non gli appartiene – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’auspicio invece ? che la fruizione e la conservazione della Natura vadano di pari passo lasciando a tutti la possibilit? di visitare tali meraviglie”.

Guglielmo Santella Consigliere comunale dell’Aquila Presidente II Commissione consiliare “Gestione del Territorio”

