L’Aquila, Risorsa idrica e cambiamenti climatici: dall’emergenza alla tutela della biodiversità”, il 28 febbraio convegno all’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Tanti e importanti i temi che si svilupperanno al convegno “Risorsa idrica e cambiamenti climatici: dall’emergenza alla tutela della biodiversit?” organizzato dal settore Ambiente guidato dall’assessore Fabrizio Taranta per il prossimo 28 febbraio all’Auditorium del Parco dalle ore 16:00. Esperti e rappresentanti istituzionali di importanti enti nazionali e universit? si confronteranno sui diversi temi – precisa la nota online. Ruolo importante, naturalmente, anche per il Comune dell’Aquila che ospita l’incontro, con la qualificata relazione della dottoressa Dina Del Tosto, che parler? del ruolo del contratto di fiume all’interno dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici: “I contratti di fiume – spiega la funzionaria del Settore Ambiente – sono un importante strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, perch? affrontano il tema della risorsa idrica e dell’ecosistema fluviale da tutti i punti di vista – Uno dei problemi chiave che affronteremo ? quello del rischio idrogeologico, perch? tutti gli eventi estremi che si stanno verificando, sia in generale sul nostro pianeta sia in Italia, comunque impattano fortemente su tutti gli ecosistemi e l’ecosistema fiume ? uno dei pi? delicati, perch? comprende non solo l’acqua in senso stretto, ma anche tutto ci? che ruota intorno ad essa – viene evidenziato sul sito web. Quindi affronteremo il problema del fiume dal punto di vista ‘longitudinale’ – ad esempio con il problema del rischio idrogeologico – ma anche dal punto di vista ‘trasversale’, con l’interazione tra il fiume e, ad esempio, la piana alluvionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Affronteremo anche il punto di vista ‘verticale’, ovvero il ruolo e le interazioni che il fiume ha con la falda sotterranea”. Il programma del convegno: Saluti istituzionaliLuigi D’Eramo – Sottosegretario dell’AgricolturaEmanuele Imprudente – Vicepresidente Regione AbruzzoEdoardo Alesse – Rettore Universit? degli studi dell’AquilaMaurizio Dionisio – Direttore Generale dell’ArtaPierluigi Biondi – Sindaco dell’AquilaFabrizio Taranta – Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila RelatoriNicola dell’Acqua – Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsit? idricaPaola Mercogliano – Direttrice Divisione REMHI Regional Model and geo-Hydrological Impacts, CMCC Euro-Mediterranean Centre on Climate ChangeMarco Casini – Segretario Generale dell’Autorit? di Distretto dell’Appennino CentraleMarco Petitta – Dipartimento Scienze della Terra Universit? La Sapienza RomaDiana Galassi – Dipartimento MESVA Universit? degli Studi dell’AquilaIvo Pagliari – Presidente della Gran Sasso Acqua S.p.A.Gaetano De Luca – Istituto Nazionale di Geofisica e VulcanologiaDina Del Tosto – Settore Ambiente del Comune dell’Aquila

