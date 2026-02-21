L’Aquila, ritorna il Movi&dance: serata caraibica con selezioni musicali e esibizioni dal vivo

L’Aquila – Questa sera si terrà l’evento mensile caraibico del Movi&dance, organizzato sotto la direzione artistica di Claudio Lorenzetti e Roberta Iannarelli e la tecnica di Antonello Dinisi.

La serata inizierà con un esclusivo aperitivo in limousine che si fermerà davanti alla Basilica di Collemaggio e alla Fontana Luminosa, in omaggio alla città dell’Aquila, prima dell’apertura ufficiale dell’evento. A partire dalle 22:00, la festa prenderà il via in sala con la formula della doppia pista e le esibizioni dal vivo.

La musica sarà curata da DJ El Corrientazo, ospite da Roma, e DJ Veneno, con la suddivisione in due ambienti. Nella Sala Cuba si ballerà salsa cubana e portoricana, bachata, con le selezioni di DJ El Corrientazo, mentre nella Sala Marilyn si potrà ballare salsa, bachata e kizomba con DJ Veneno.

Le Diamonds, guidate da Serena Renda, saranno le protagoniste della serata con uno stage di salsa e una coreografia sul palco. L’evento, che si terrà in via Giuseppe Saragat 110, vede la partecipazione di scuole e appassionati provenienti da diverse regioni.

Durante la serata sarà possibile gustare il drink speciale “The White Stone – La Pietra Bianca”, ispirato al bianco dei monumenti cittadini e alla neve del Gran Sasso. Per informazioni e prenotazioni tavoli è possibile contattare il numero 347 6942789 (Claudio).