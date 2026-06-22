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Cronaca

L’Aquila, ritrovate le sorelle scomparse: una storia di speranza e solidarietà

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Le sorelle Sarah e Alysia, scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, sono state ritrovate sane e salve grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La notizia del ritrovamento ha riempito di gioia il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, che ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dalle autorità.

Il caso delle due ragazze scomparse ha visto coinvolto il comando provinciale dei Carabinieri de L’Aquila, i Ros e il comando provinciale di Latina, che sono riusciti a risolvere positivamente la vicenda grazie a un lavoro di squadra.

Il deputato Testa ha commentato: “Oggi è un giorno di grande gioia per tutta la comunità abruzzese. Il ritrovamento di Sarah e Alysia è una bellissima notizia e vogliamo ringraziare le forze dell’ordine per il loro prezioso contributo”.

Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sull’accaduto, ma si è respirato un sentimento di sollievo e felicità per il lieto fine di questa vicenda. La comunità abruzzese si è unita nella gioia per il ritrovamento delle due sorelle scomparse.

Il comunicato stampa, emesso il 22 giugno 2026 dall’ufficio stampa di Tiziana Le Donne, ha confermato la notizia del ritrovamento di Sarah e Alysia, sottolineando il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nella risoluzione del caso.

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