L’Aquila, Riunione del Consiglio comunale e della terza commissione consiliare

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi luned? 10 febbraio, alle 14.30, in seduta aperta, per una discussione sul tema “Sicurezza sismica degli edifici scolastici”. Come prevede il regolamento dell’Assemblea per le sedute aperte, sono stati invitati a partecipare – ed eventualmente a intervenire – esponenti delle istituzioni, della scuola e delle associazioni di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. Ne d? notizia il presidente, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Come sempre la seduta consiliare sar? trasmessa in diretta streaming attraverso il sito istituzionale e il canale di youtube del Comune – si apprende dalla nota stampa. La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, per discutere su tre argomenti: il trasferimento della Riabilitazione territoriale al container del G8 all’ospedale San Salvatore, la pillola RU486 e le problematiche del centro unico di prenotazione dell’Asl. Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo –

