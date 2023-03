L’Aquila, Riunione del Consiglio comunale

- Advertisement -

Il Consiglio comunale dell’Aquila torner? a riunirsi venerd? 31 marzo, alle 9, nella sala Sandro Spagnoli dell’Emiciclo – All’ordine del giorno, l’integrazione al contratto di servizio tra il Comune e la societ? partecipata Ama per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico su alcune tratte extraurbane affidate alla societ? stessa da parte della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In discussione anche la deliberazione riguardante il cambio di destinazione d’uso da direzionale a socio sanitario di alcuni locali in un edificio a via Pescara – si legge sul sito web ufficiale.

Previste anche due interrogazioni, “Criticit? della frazione di Onna, realizzazione del forno e del campo di calcetto” (Paolo Romano, L’Aquila Nuova) e “Interventi di difesa del rischio valanghivo nella zona di Fonte Cerreto e utilizzo dei fondi Restart per il rilancio e il potenziamento del Gran Sasso” (Emanuela Iorio, Il Passo Possibile, e altri), e un’interpellanza, “Assegnazione degli alloggi Ater del Comune dell’Aquila” (Romano).

Quattro invece gli ordini del giorno inseriti tra i punti da esaminare nella seduta consiliare di venerd? prossimo – recita il testo pubblicato online. Uno riguarda l’approvazione di un protocollo d’intesa tra Comune e amministrazione separata dei beni di uso civico di Aragno per la realizzazione di una struttura polifunzionale con spogliatoi a servizio della nuova struttura sportiva della frazione in questione (Romano). Altro documento concerne invece lo stato precario del complesso “Ferrari”, ex istituto penale per i minori (Lorenzo Rotellini, L’Aquila Coraggiosa). Gli altri due ordini del giorno sono relativi a “L’Aquila citt? libera da mafia e infiltrazioni criminali” (Stefania Pezzopane, Pd, e altri) e “Contrasto alla direttiva dell’Unione europea sull’obbligo di prestazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali” (Daniele Ferella, Lega Salvini Abruzzo, e altri).

